Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 11 656 новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. С учетом этих обновленных данных оперативного штаба, наша страна обошла Великобританию и Италию по количеству пациентов с COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 миллиона) и Испании (224,3 тысячи).

О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.

Всего в мире зарегистрировано более четырех миллионов случаев заболевания. Инфекция, которая изначально появилась в Китае, за пару месяцев распространилась практически во все страны мира. 11 марта ВОЗ объявила новое заболевание, вызывающее пневмонию, пандемией.