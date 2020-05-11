Умер бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Российский сенатор, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев умер на 72-м году жизни. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, политик скончался минувшей ночью от остановки сердца.

«Он долго боролся с серьезным заболеванием», - отметил Тимченко, подчеркнув, что смерть Олега Ковалева никак не связана с коронавирусом.

Сенатор начал свою политическую деятельность в 1991 году. Тогда Ковалева назначили главой администрации Каширского района Московской области. С марта 2008 года по февраль 2017-го он был губернатором Рязанской области, а последние два с половиной года работал в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.