Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса

Прямую зависимость между температурой выше 30 или 40 градусов и темпами распространения коронавирусной инфекции провести достаточно сложно. Данное мнение в комментарии «Звезде» выразил микробиолог Евгений Плисов.

«Я бы не стал говорить, что потенциальное глобальное потепление возьмет и уничтожит вирус или, наоборот, поможет ему распространяться. Глобальное потепление - это немного надуманная причина», - уточнил специалист.

Но эксперт назвал некоторые погодные факторы, которые, возможно, снизят распространение заболевания.

«Сейчас жаркое лето может снизить темпы распространения вирусов. Те поверхности, которые находятся на улице под солнечным светом, действием внешней температуры, может быть, еще какие-то общественные действия во время жаркого лета повлияют», - предположил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре воздуха от плюс 30 градусов по Цельсию. Специалисты ведомства считают, что солнечные лучи и низкий уровень влажности также внесут вклад в борьбу с COVID-19. Полная дезактивация COVID-19 наступает при температуре плюс 70 градусов по Цельсию.

По последним данным, в России выявили 11 656 новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. Таким образом, Россия вышла на третье место по количеству пациентов с COVID-19, обогнав Италию и Великобританию. Печальное лидерство принадлежит США и Испании.