Опубликовано видео допроса подозреваемого, бросившего гранату в соседей в Ставрополье

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого во взрыве гранаты в Ставропольском крае. По данным следствия, мужчина бросил взрывчатый боеприпас через забор к «шумным» соседям.

В результате происшествия пострадали восемь человек, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще пятеро от госпитализации отказались. Мужчина на видеозаписи признает свою вину и рассказывает, что действительно совершил данное преступление.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. Местный житель бросил гранату через забор к соседям, шумно отмечавшим день рождения. После случившегося мужчина был задержан полицией.