Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Королев умер на 61-м году жизни. Причина смерти не уточняется. На пост заместителя председателя республиканского Совета министров он был назначен в декабре 2016 года. С 2012 по 2016 год он занимал должность заместителя министра экономического развития России.

«Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», - цитирует Аксенова «Крым.Информ».

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