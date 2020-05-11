Ученые назвали новый способ передачи коронавируса

Американские ученые рассказали о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку через слезную жидкость.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», - отметили специалисты.

Ученые провели ряд медицинских исследований и выяснили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для COVID-19, но и TMPRSS2 - фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.

Таким образом, клетки глазной поверхности, по мнению ученых, могут служить «резервуаром» для вируса, сообщает medRxiv.

Напомним, по последним данным, в России за сутки выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом сообщил оперштаб. Таким образом, РФ поднялась на третье место по количеству зараженных коронавирусом в мире.

Ранее сообщалось о том, что главными способами передачи нового типа коронавируса являются воздушно-капельный и контактный, однако нельзя исключать возможность его попадания в организм с едой и водой. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также напомнила россиянам о необходимости обработки гаджетов и рук после походов на улицу.