Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Российский актер театра и кино, звезда юмористического шоу «Городок» Юрий Стоянов озвучил размер своей пенсии. Он подчеркнул, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание народного артиста России.

По словам знаменитого актера, несмотря на солидные выплаты, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса он продолжает работать над новыми проектами, одним из которых является мини-сериал «Стоянов в изоляции». Уже 39-й день подряд скетчи выходят в социальных сетях и набирают тысячи просмотров. Сам актер, по его словам, снимает на свой телефон «психотерапевтические ролики» на злобу дня с участием жены, которая за кадром комментирует происходящее и ведет диалог с супругом.

«Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь, на даче, на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок "Городка". Монтирует ролики монтажер из "Городка" Паша Медведев», - подчеркнул Стоянов в интервью «Комсомольской правде».

К слову, из-за пандемии гастроли Стоянова по российским городам и за границей были отменены. Новые интернет-проекты актер называет «способом душевного и профессионального выживания».

Стоянов стал известен широкой публике по телевизионной юмористической программе «Городок» и ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый» и «Двенадцать».

Напомним, ранее сайт «Звезда» писал о том, что гастроли российского исполнителя Юрия Шатунова в Германии могут быть перенесены на год-полтора из-за пандемии коронавируса. Сам артист к этой новости относится спокойно, отметил представитель певца Аркадий Кудряшов.