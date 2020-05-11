При пожаре в подмосковном хосписе погибли семь человек

Согласно предварительным данным, при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске погибли семь человек.

Возгорание было обнаружено прибывшими на место специальными службами на втором этаже трехэтажного пансионата. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС региона.

На момент вызова экстренных служб в здании хосписа находились 29 человек, включая двоих сотрудников учреждения. До приезда пожарной службы 11 человек сумели самостоятельно выбраться из загоревшегося здания. Еще 10 человек были спасены пожарными.

К тушению возгорания были привлечены 56 человек и 16 единиц техники.

В пансионате для пожилых людей «Второй дом» на улице Тенистая в городе Красногорске Московской области произошел пожар. На данный момент открытое горение в месте ЧП ликвидировано и ведется деятельность по спасению оставшихся внутри здания пациентов.