В РФ за сутки умерли еще 96 человек с COVID-19

По данным на 10.30 1 мая общее число заболевших инфекцией коронавируса в Российской Федерации составляет 114 431 пациент. За истекшие сутки инфицированных COVID-19 стало больше на 7 933 человека.

Смертность за тот же период составила менее 100 человек.

«За последние сутки подтверждено 96 летальных случаев. Всего умерли 1 169 человек», - сообщил оперативный штаб.

Что касается выздоровевших, то их число за сутки составило 1 601 человек, а в целом число выписанных из медучреждений пациентов со времени начала эпидемии равняется 13 220.