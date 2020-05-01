В РФ за сутки умерли еще 96 человек с COVID-19
Новые статистические данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
По данным на 10.30 1 мая общее число заболевших инфекцией коронавируса в Российской Федерации составляет 114 431 пациент. За истекшие сутки инфицированных COVID-19 стало больше на 7 933 человека.
Смертность за тот же период составила менее 100 человек.
«За последние сутки подтверждено 96 летальных случаев. Всего умерли 1 169 человек», - сообщил оперативный штаб.
Что касается выздоровевших, то их число за сутки составило 1 601 человек, а в целом число выписанных из медучреждений пациентов со времени начала эпидемии равняется 13 220.