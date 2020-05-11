В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблем

Жертвами инцидента с иранским кораблем поддержки и обеспечения в Оманском заливе стали 19 человек, еще 15 членов экипажа пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил армии Ирана.

Накануне фрегат Jamaran иранских ВМС во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль, сообщалось в СМИ. В судно

могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь. Военные не комментируют данные версии, и называют случившееся инцидентом, уточняет РИА Новости.