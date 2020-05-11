Путин поручил разработать план по восстановлению экономики РФ после пандемии COVID-19

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июня предоставить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Ответственными за исполнение указа были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

«Представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин сравнил сегодняшнее положение дел в сфере экономики с предыдущим кризисом в 2008 году. Он подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящее время пандемия значительно ограничивает экономическую активность внутри России.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Максим Орешкин оценил возможность восстановления России после нового экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, экономика страны пришла к текущей ситуации более подготовленной, чем в 2008 году.