Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин поручил разработать план по восстановлению экономики РФ после пандемии COVID-19

Виктория Ивашечкина
11:47 11.05.2020
Ответственными за исполнение указа президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики РФ после пандемии COVID-19
© Фото: imago-images.de, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июня предоставить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Ответственными за исполнение указа были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

«Представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин сравнил сегодняшнее положение дел в сфере экономики с предыдущим кризисом в 2008 году. Он  подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящее время пандемия значительно ограничивает экономическую активность внутри России. 

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Максим Орешкин оценил возможность восстановления России после нового экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, экономика страны пришла к текущей ситуации более подготовленной, чем в 2008 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:47 В стране и мире
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики РФ после пандемии COVID-19
11:43 В стране и мире
Правительству поручено подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
11:27 В стране и мире
Путин поручил скорректировать меры борьбы с COVID-19
11:26 В стране и мире
Путин поручил кабмину и МЧС разработать предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей
11:17 В стране и мире
Запоздалая статистика: эксперты объяснили, почему количество зараженных может быть больше
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:56 В стране и мире
В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблем
11:47 В стране и мире
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики РФ после пандемии COVID-19
11:43 В стране и мире
Правительству поручено подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
11:30 В стране и мире
Полиция задержала организатора хосписа в Красногорске, где погибли девять человек
11:27 В стране и мире
Путин поручил скорректировать меры борьбы с COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Видео
Врач рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо лечение в стационаре
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.