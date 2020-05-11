Правительству поручено подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

Президент России Владимир Путин на совещании с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции поручил кабмину и рабочей группе Госсовета подготовить рекомендации, направленные на поэтапную отмену ограничений, введенных в регионах в связи с пандемией.

«С учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей», - сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад необходимо представить до 12 мая, далее отчитываться ежемесячно. Ответственными назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным на 11 мая, количество зараженных коронавирусом в России достигло 221 344 случая. В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Такое решение было принято в связи с тем, что после майских праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия, что может повлечь за собой увеличение количества людей на улицах и в транспорте.

За появление в общественных местах без масок и перчаток предусмотрены штрафы от четырех до пяти тысяч рублей.