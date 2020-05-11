Полиция задержала организатора хосписа в Красногорске, где погибли девять человек

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что полицией был задержан организатор хосписа для пожилых людей в Красногорске. Ранее в здании произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. На момент возгорания в здании, предварительно, находилось 29 человек.

«Задержан организатор частного хосписа в Красногорске, подозреваемый в совершении преступления», - говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным следствия, задержанный арендовал дом этот дом, а с каждого постояльца брал по 1000-1200 рублей в сутки. Трагедия могла произойти из-за неисправности электропроводки в здании. Девять постояльцев были госпитализированы, шестеро из которых находятся в реанимации.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Также стало известно, что пансионат для пожилых людей «Второй дом» не был официально зарегистрирован по месту расположения.

«В настоящее время произведен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», - заявили в СК.

Ранее сайт «Звезда» писал о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибших при пожаре в хосписе подмосковного города Красногорск.