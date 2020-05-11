Путин поручил скорректировать меры борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору провести корректировку мер противодействия коронавирусной инфекции после проведения мониторинга обстановки. В ходе проведения анализа ведомства будут учитывать данные об изменениях в динамике выявленных диагнозов и очагов распространения, а также проведенных госпитализаций.

«Обеспечить по результатам мониторинга принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в поручении президента.

В частности, ведомствам поручено уделить отдельное внимание вопросам формирования дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусом и обеспечения готовности медучреждений к работе в условиях пандемии. Доклад о результатах работы Путин должен получить до 15 мая, далее - еженедельно.

Ранее глава государства сообщил о состоянии премьер-министра Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом. Во время совещания с правительством Путин передал собравшимся привет от главы кабмина и отметил, что Мишустин идет на поправку.