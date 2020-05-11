Путин поручил кабмину и МЧС разработать предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей

Владимир Путин поручил правительству с участием МЧС представить предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19. Соответствующее заявление было сделано по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Данное поручение необходимо выполнить до 20 мая, сообщается на сайте Кремля.

Один из таких полевых госпиталей поручено возвести в Белокаменке Мурманской области. Строительство предполагается за счет федеральных средств.



Напомним, что на одной из крупнейших стройплощадок России в поселке Белокаменка Мурманской области коронавирусом заразились 1 200 вахтовиков. В населенному пункте живут почти 11 тысяч человек. Все заболевшие - рабочие подрядчика «Новатэка» - компании «Велесстрой». «Нулевым» пациентом стал рабочий из Средней Азии, коронавирус у которого обнаружили 8 апреля. Стройка в Белокаменке является частью проекта «Арктик СПГ-2». Здесь возводят будущий «завод по производству заводов»: он будет производить конструкции модулей для плавучих доков, заводов по сжижению природного газа в Обской губе.