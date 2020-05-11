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Запоздалая статистика: эксперты объяснили, почему количество зараженных может быть больше

Ирина Егорова
11:17 11.05.2020
По прогнозам специалистов, к концу мая число заболевших составит 500 тысяч человек.
Запоздалая статистика: эксперты объяснили, почему количество зараженных может быть больше
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Видимый пик заражения и количество положительных тестов на COVID-19, которое достигнет отметки в 500 тысяч пациентов, может прийтись на конец мая.  Эксперты объясняют это тем, что реальное количество заболевших разнится с зарегистрированными случаями, так как новых заболевших заносят в статистику спустя 20 дней. Это объясняется наличием инкубационного периода и длиной организационных мероприятий.

«Если это не бессимптомная форма, появляются некие признаки болезни. Однако редко кто при первых симптомах сразу же направляется к врачу - как правило, человек ждет несколько дней. Таким образом, после начала заражения проходит уже больше недели», - объяснил одну из причин задержки доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм.

Далее эти данные в течение суток передаются по цепочке от лаборатории в Роспотребнадзор. По его словам, в некоторых регионах используются неофициальные тесты, которые не идут в общую статистику заболевания. Таким образом, попадание в общий список инфицированных проходит через 20 дней между заражением и моментом, когда об этом узнают в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости, по мнению экспертов, также может зависеть от увеличения объема тестирований. А также из-за введения цифровых пропусков в метро 15 апреля, когда люди долгое время стояли в очередях. Возможно, к росту заболеваемости привело массовое нарушение режима самоизоляции, выявленное в некоторых регионах.

«По моим прогнозам, в конце мая будет около 480 тысяч официально выявленных случаев коронавируса. Примерно на это же время придется пик по количеству новых инцидентов CODID-19, далее эпидемия медленно, но пойдет на спад», - передают «Известия» слова директора по исследованиям агентства Data Insight Бориса Овчинникова.

По данным на 11 мая, количество зараженных коронавирусом в России достигло 221 344. Наша страна поднялась на третье место по общему числу заболевших коронавирусом в мире. 

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