На Ставрополье задержан подозреваемый во взрыве гранаты

В Ставропольском крае был задержан мужчина, Подозреваемый в броске гранаты в группу людей, сообщили в МВД России по региону.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый», - пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще пятеро от госпитализации отказались.

Незадолго до этого стало известно, что Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа.