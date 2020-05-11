В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.

Уточняется, что 46,5% среди заболевших не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее количество пациентов находится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

При этом выписано по выздоровлению 5 495 человек, общее число выздоровевших составляет 39 801 человек.

За сутки зафиксировано 94 летальных случая, за весь период в России от коронавируса скончались 2 009 человек.

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Всего в стране с начала распространения эпидемии выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах. Таким образом, Россия поднялась на третье место по количеству зараженных коронавирусом в мире.

В Москве за минувшие сутки выздоровели еще 4 032 пациента. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17 822.