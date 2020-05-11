В Москве от коронавируса вылечилось более 17 тысяч человек

Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За минувшие сутки в столице выздоровели еще 4032 пациента. Соответствующее заявление сделала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», - сообщила вице-мэр.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте. Такое решение было принято в связи с тем, что после майских праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия, что может повлечь за собой увеличение количества людей на улицах и в транспорте.

За появление в общественных местах без масок и перчаток предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в мире составляет более четырех миллионов человек. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы почти во всех странах мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 - скончались.