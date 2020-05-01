В России за сутки подтверждены 7 933 случая заражения коронавирусом

За сутки в 85 регионах России обнаружены 7933 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Всего число зараженных в стране достигло 114 431. Такие данные приводит оперативный штаб.

За прошедшие сутки выздоровел 1601 человек, всего победили болезнь 13 220 россиян. Умерли за сутки 96 инфицированных, всего от COVID-19 в России погибли 1 169 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России за период пандемии провели более 3,7 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 225,4 тысячи за последние сутки. Под врачебным надзором остаются 211 191 человек.