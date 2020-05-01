Директор НИИ Склифосовского назвал инкубационный период коронавируса

Инкубационный период инфицирования COVID-19 может достигать трех недель. Об этом рассказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он призвал жителей столицы не расслабляться, потерпеть и не выходить из дома если не ради себя, то ради медработников и окружающих. По словам Петрикова, несоблюдение самоизоляции может вызвать рост заболеваемости.

«Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще», - отметил Петриков в эфире «Россия 1».

По его словам, через несколько дней в НИИ Склифосовского будет 67 реанимационных коек из-за роста числа тяжелобольных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Специалист отметил, что особенность COVID-19 - в скорости, с которой меняется инфекция: сегодня зараженный может чувствовать себя хорошо, а через день его состояние ухудшается вплоть до летального исхода.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве от COVID-19 вылечился еще 631 человек. Общее число выздоровевших достигло 5 766.