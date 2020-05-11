В ВОЗ надеются, что Россия вышла на плато эпидемии коронавируса

Темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России стабилизируются. Об этом сообщила Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что, исходя из статистики заболевания за последние дни, существует надежда, что настоящий период развития эпидемии – это плато.

Вуйнович охарактеризовала принятое мэром столицы Сергеем Собяниным решение о продлении режима самоизоляции в Москве и ослаблении ограничительных мер лишь для промышленных и строительных компаний как «очень разумное».

Представитель Всемирной организации здравоохранения в интервью агентству Bloomberg отметила, что при снижении количества новых случаев инфицирования COVID-19 в ближайшие две недели в регионах стоит начать послабление противоэпидемического режима.

Ранее стало известно, что в Орловской области начиная с 12 мая будут снова разрешены прогулки и спортивные занятия в парках и скверах, а также возобновлена работа некоторых точек на рынках и ярмарках.