В Кремле опровергли уход Мишустина с поста премьер-министра РФ

После известия о том, что премьер-министр Михаил Мишустин отправляется на лечение в стационар от инфекции коронавируса, некоторые недобросовестные СМИ, ссылаясь, якобы на «информированные источники», запустили слух, что глава правительства может не вернуться в свое кресло. Публикация подобного характера, в частности, появилась в интернет-издании «Медуза».

В Кремле назвали подобные домыслы «ерундой».

«Это ерунда», - прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил главе государства, что заболел коронавирусом. Глава государства пожелал ему выздоровления и подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности премьер-министра первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова. Его кандидатуру Мишустин предложил себе на замену сам.