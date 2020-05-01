«Мы уже прощались с родными»: правозащитник рассказал, как выжил в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

Писатель и правозащитник Олег Музыка, который был непосредственным участником трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, рассказал в программе «Открытый эфир» на «Звезде», как ему удалось пережить поджог здания, внутри которого он находился, и что он думает о ситуации в целом.

«В один момент в здании Дома профсоюзов стало нечем дышать. Мы уже прощались с родными и близкими, звонили домой. Я плевал себе в пиджак и через эту влагу пытался дышать», - рассказал Музыка.

Писатель заявил, что теперь понимает, почему события разворачивались именно таким образом: по его словам, Одесса была неким форпостом, на который смотрели соседние города.

«Мы довольно часто слышим оправдания со стороны наших убийц, они говорят, что убили 50 человек, но спасли Одессу от истории как на Донбассе. Но это лживые и хитрые оправдания своих преступлений», - заявил он.

Говоря о том, изменилось ли население Одессы с момента трагедии, писатель отметил, что большинству людей неинтересна политика и всевозможные политические события. При этом Музыка подчеркнул, что 10% жителей любого города любой страны, которым небезразлична политика, также делятся пополам: те, кто выходит в поддержку своей позиции с мирными маршами, не всегда оказываются готовы к тому, что в них могут полететь камни и пули.

«Я когда-то, выступая еще до этих событий на Куликовом поле, сказал, что, если увижу хотя бы тысячу человек в “День Ч”, я буду рад. Увидел меньше. Мне звонили тысячи людей, многие. Я всем говорил, что нахожусь в горящем здании, но приехал только мой брат. Люди хотят жить, мы не можем их осуждать. Но я не разделяю взглядов о том, что “Одесса слилась” - Одесса та же. 2 и 9 мая вы увидите тысячи людей в Одессе, но у них нет силы, которая бы их направила», - подытожил Музыка.

Напомним, пожар в Доме профсоюзов начался из-за бросков горючей смеси, совершенных проукраинскими активистами. В это время внутри здания находились противников Евромайдана. По официальной информации, в тот день погибли 42 человека.