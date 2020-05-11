В Подмосковье загорелся частный хоспис

Пожар вспыхнул в частном хосписе в Красногорске. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Тенистая. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, еще десять спасено.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.