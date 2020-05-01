В Роспотребнадзоре объяснили, что разрешат в первую очередь при послаблении режима самоизоляции

На первом этапе при введении послаблений режима самоизоляции гражданам РФ позволят совершать небольшие прогулки по два-три человека, а также уделять время занятиям спортом на свежем воздухе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Послабления начнутся с утренних пробежек, которые разрешат, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но при ограниченном количестве людей и с соблюдением социальной дистанции», - цитирует ТАСС Попову.

По словам Анны Поповой, в России удалось избежать взрывного роста эпидемии и по стране сейчас очень много свободных коек, поскольку система здравоохранения успела подготовиться. На сегодня эта готовность позволяет сохранить жизни людям и излечивать их даже в тяжелых случаях.

По данным на 30 апреля, в РФ насчитывается 106 498 пациентов с коронавирусом. 11 619 человек уже выздоровели, число умерших - 1 073 пациента.