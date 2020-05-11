На Ставрополье после взрыва гранаты возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек по факту взрыва гранаты в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 10 мая в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. Местный житель бросил гранату через забор к соседям, шумно отмечавшим день рождения. В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пятеро потерпевших от госпитализации отказались.

Злоумышленника задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа