Авиакомпании ужесточат проверку адреса проживания при вывозе россиян из-за рубежа

Для россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В частности, перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе.

По информации ведомства, в качестве подтверждения подойдут оригиналы или фотографии «прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы вас принять на карантин», пишет РИА Новости.



В связи с распространением коронавируса с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись уже свыше 177,3 тысячи граждан.