В Москве от COVID-19 вылечился еще 631 человек

В Москве после прохождения курса лечения от коронавируса выздоровел еще 631 пациент. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 766», - рассказала Ракова.

По ее словам, в каждом случае в зависимости от симптомов и тяжести болезни лечение назначает врач. Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста, для чего берется мазок из носа и ротоглотки и прочие анализы. Поэтому нельзя заниматься самолечением, а в случае возникновения симптомов заболевания следует обратиться к специалистам.

Заместитель мэра добавила, что в столичных больницах созданы все необходимые условия для диагностики и лечения инфекции. Зараженные находятся под наблюдением команды врачей, в которую входят инфекционист, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог и пульмонолог.

Ранее врач-реаниматолог одной из московских больниц назвала категорию людей, которые чаще других поступают в реанимацию из-за вызванных COVID-19 осложнений. Ими стали россияне, чей вес превышает 100 килограммов.