Подразделения МЧС провели дезинфекцию общественных мест и социально значимых объектов по всей России

По всей стране подразделения МЧС провели дезинфекцию мест массового скопления людей и социально значимых объектов.

Так, в Санкт-Петербурге спасатели провели дезинфекцию Витебского вокзала. В первую очередь проводилась обработка помещений массового скопления людей, залов ожидания, кассовых залов, санитарных комнат. После обработки основных помещений спасатели переходят к обработке помещений, которые занимает персонал вокзала, рассказал «Звезде»заместитель начальника ФКГУ «Невский спасательный центр» МЧС России Александр Медведь.

В условиях повышенного риска спасатели работают в Петушинском районе Владимирской области, где объявлен карантин. В Калмыкии провели дезинфекцию территории самого крупного буддистского храма в Европе.

В Нижнем Новгороде в международном аэропорту имени Чкалова химики-спасатели обработали 20 тысяч квадратных метров площади, в аэропорту Ростова-на-Дону - 50 тысяч.

Также спасатели провели дезинфекцию территории крупнейшего производителя сельхозтехники в России Ростсельмаша.

Очередная еженедельная всеохватывающая дезинфекция публичных пространств и дорог пройдет в Москве в пятницу, целью которой является профилактика распространения коронавирусной инфекции в столице.