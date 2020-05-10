В Ухане зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

В китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, за прошедшие сутки зарегистрировали новый случай заражения. Об этом сказано на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Отмечается, что инфицированный находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, в Хубэе за последние 24 часа зафиксировали 17 человек, болезнь у которых протекает без симптомов.

С начала мая в провинции не фиксировали заболевших, только тех, у кого нет клинических проявлений. В Хубэе под наблюдением остаются 616 бессимптомных носителей.

А по всему Китаю за прошедшие сутки было выявлено 14 новых случаев заболевания.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает пневмонию. ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.