Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Граждан России ждут еще одни длинные выходные дни. В стране 12 июня отмечается День России. Согласно Трудовому кодексу, он является нерабочим.

В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд.

Еще один выходной день посреди недели ожидает граждан 4 ноября - в День народного единства. Он выпадает на среду. Россияне будут работать 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.