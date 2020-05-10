В Петербурге до конца мая продлены ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса, продлены до 31 мая. Такое решение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки принял губернатор Александр Беглов. Указ размещен на сайте городской администрации.

Кроме того, меры были ужесточены. С 12 мая жители Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

По последним данным, в Санкт- Петербурге выявлено 6990 случаев заражения коронавирусом, 53 пациента скончались.

Ранее ограничительные меры были продлены в Москве и Московской области.