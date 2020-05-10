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«Сад памяти»: в России до 22 июня появятся 27 миллионов деревьев в честь героев ВОВ

Иван Линдеманн
Карина Харитонова
07:30 10.05.2020
К акции может присоединиться любой желающий - даже в режиме онлайн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе международной акции «Сад памяти» будет посажено 27 миллионов деревьев. Каждая яблоня, вишня, береза - в  память о герое, погибшем во время Великой Отечественной войны. Новые рощи и аллеи памяти уже стали появляться в разных уголках страны. Также к акции может присоединиться любой желающий - даже в режиме онлайн.

«Мы каждый год отдаем дань памяти нашим предкам: дедам, прадедам, которые прошли эту страшную войну. Личная боль, личная гордость. И я не хочу, чтобы это когда-то повторилось, поэтому мы всегда должны об этом помнить», - рассказывает заместитель председателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

В семье Шалыгановых помнят каждого. Своих героев у них несколько, и они стремятся узнать про них как можно больше. Пять лет назад нашли братскую могилу в Белоруссии, где лежат полтысячи бойцов, в том числе и прадед Алисы, прошедший всю войну.

«К сожалению, не сохранилось фотографии. Очень хочется, чтобы наши дети знали и помнили своих дедов, своих прадедов», - отметила Алиса Шалыганова.

В этом году сад памяти - у каждого свой. Для участия в акции в режиме самоизоляции можно выйти лишь к себе на участок. Такой возможности некоторые позавидуют. Например, космонавты на МКС поставить живой памятник своим героям пока не могут.

«27 миллионов деревьев, посаженных в память о каждом из 27 миллионов героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, очень скоро украсят нашу планету. Когда посаженные деревья подрастут, мы сможем увидеть их не только на карте акции « Сад памяти», но и из космоса», - уверен космонавт Анатолий Иванишин.

Если у вас нет своего участка, вы все равно можете принять участие в акции. «Сад победы» в этом году будет и онлайн. Те, кто находится на самоизоляции дома, могут нарисовать свое дерево, смастерить поделку или сделать аппликацию. Главное -  посвятить ее своему герою. 

Свое творение нужно сфотографировать и разместить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома, рассказав историю подвига своего героя. То же самое могут сделать те, кто посадил дерево у себя на участке. А еще его можно нанести на интерактивную карту на сайте садпямяти2020.рф.

Двадцать семь миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне появятся до 22 июня.

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