Власти Венесуэлы арестовали двоих граждан США за попытку морского вторжения

Обвиняемые в попытке морского вторжения в Венесуэлу американские граждане арестованы.По данным Верховного суда страны, американцы Люк Александр Денман и Айран Берри заключены под стражу. Им вменяют совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия.

Всего Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников вторжении. Они были задержаны 3 мая. По информации венесуэльских властей, группа наемников пыталась проникнуть из Колумбии, чтобы осуществить в республике госпереворот и убить президента Николаса Мадуро.

Дональд Трамп сообщил, что задержанные в Венесуэле не имеют отношения к США.