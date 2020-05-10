Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются магазины одежды

Иван Линдеманн
06:27 10.05.2020
Специалист заявила, что в помещении должны быть все условия для соблюдения клиентами социальной дистанции.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются магазины одежды
© Фото: moscow-live flickr

Магазины одежды и обуви, которые были закрыты в связи с введением режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, скорее всего, будут открыты на первом этапе снятия ограничений. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Специалист отметила, что площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, в помещении должны быть все условия для соблюдения клиентами социальной дистанции.

По числу выявленных случаев заражения коронавирусом РФ находится на пятом месте. В стране заболели 198 676 человек, 31 916 поправились, 1827 скончались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата10.05.2020, 06:00
Путин: планы по укреплению всех видов и родов войск будут реализованы при любых обстоятельствах
Дата08.05.2020, 16:05
Орешкин назначен председателем совета директоров ФК ЦСКА
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:27 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются магазины одежды
06:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых в Белграде
04:46 В стране и мире
Онищенко назвал «хороший признак» в ситуации с распространением COVID-19
04:00 В стране и мире
Петербуржцев обязали соблюдать режим самоизоляции до 31 мая
00:55 В стране и мире
В Москве скончались 58 человек с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:30 В стране и мире
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
06:03 В стране и мире
СМИ: пираты напали на два судна с россиянами в Гвинейском заливе
06:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых в Белграде
02:33 Армия
Более 100 выпускников Военно-космической академии имени Можайского получили дипломы
02:10 Армия
Ряды ВС РФ пополнят более 12 тысяч лейтенантов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обращение Владимира Путина к участникам акции «Бессмертный полк»
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
В Петербурге проходит водная часть Парада Победы: видео
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.