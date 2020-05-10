В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются магазины одежды

Магазины одежды и обуви, которые были закрыты в связи с введением режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, скорее всего, будут открыты на первом этапе снятия ограничений. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Специалист отметила, что площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Кроме того, в помещении должны быть все условия для соблюдения клиентами социальной дистанции.

По числу выявленных случаев заражения коронавирусом РФ находится на пятом месте. В стране заболели 198 676 человек, 31 916 поправились, 1827 скончались.