Белый дом отказался комментировать запись о победе Вашингтона и Лондона над Германией

Белый дом отказался давать разъяснения по поводу сообщения в социальных сетях о победе США и Великобритании над фашизмом, сообщает ТАСС.

Ранее на своей официальной странице в Instagram Белый дом оставил запись о том, что немецко-фашистские войска были разгромлены 8 мая 1945 года и приписал Соединенных Штатам в этом решающую роль.

«Восьмого мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать», - говорится в подписи к фотографии, на которой президент США Дональд Трамп и его супруга возлагают цветы к Мемориалу Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне отреагировала на данный факт, отметив, что подобное переписывание истории недопустимо.

«Нельзя мириться с подобными попытками переписывания истории, когда они исходят от властей страны, называющей себя лидером свободного мира и защитником демократии, непримиримым борцом с фейками», - завила Захарова.

О том, что Москва не допустит вычеркивание из истории победы решающего вклада советского народа и воинов Красной армии заявил и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления на видеоконференции «Бессмертного полка».

Накануне Дня Победы, глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг назвали национал-социалистический режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. Авторы работы уверены, что 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Адольфа Гитлера и неспособность свергнуть его режим самостоятельно.