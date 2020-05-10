ВВС США заявили о взрыве в космосе российского бака

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая и разлетелся на 65 обломков, каждый из которых был внесен в соответствующий каталог. Об этом заявила пресс-служба 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

«Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака "Фрегата" произошло 8 мая между 4:02 и 5:51», - говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной в 3606 километров, говорится в сообщении. Указанный бак был использован для доставки в космос обсерватории «Спектор-Р» в июле 2011 года.