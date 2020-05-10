Память жива: более 4000 десантников приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иваново
Акция прошла в воинских частях Ивановского и Костромского гарнизонов прославленного воздушно-десантного соединения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Более 4 000 военнослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли участие в акции «Бессмертный полк». Она прошла 9 мая на торжественных построениях, посвященных 75-й годовщине Великой Победы.
Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты вышли с фотографиями своих предков – участников войны, павших в боях за свободу и независимость своей страны.
В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране, основная часть личного состава подразделений находилась дома и приняли участие в акции, установив российский триколор на балконах и окнах своих домов и квартир с фотографиями своих родственников.