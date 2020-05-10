Мадуро сообщил о задержании еще трех участников морского вторжения в Венесуэлу

Власти Венесуэлы задержали еще трех наемников, участвовавших в попытке нападения на президента с целью государственного переворота. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Сегодня мы захватили еще трех наемников. Мы и сейчас ведем поиски и задержим всех, кто продал свою родину», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Третьего мая власти Венесуэлы сообщили о попытке морского вторжения на территорию Венесуэлы с целью убийства президента Мадуро. Сообщалось, что колумбийские боевики на быстроходных катерах пытались вторгнуться с севера страны.

Двое нападавших - граждане США - были задержаны. Мадуро ранее продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт, чтобы оттуда вывезти венесуэльского лидера в США, напоминает ТАСС.