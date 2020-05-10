Онищенко назвал «хороший признак» в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией коронавируса в Российской Федерации наметился один хороший признак. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко выразил уверенность, что снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, и говорит о том, что можно приступать к работе по санации и закрытию очагов. В то же время зампредседателя комитета призвал воздержаться от излишнего оптимизма в этой связи.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу», - цитирует Онищенко НСН.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что страна еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост инфицированных в начале мая превысил 10 тысяч человек.