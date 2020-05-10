Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия

Кульминацией воздушной части парада в ознаменование 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне стало выступление сразу четырех российских пилотажных групп в подмосковной Кубинке. Шоу получилось уникальным - асы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа за гранью возможного.

От «Соколов России» вступил заслуженный военный летчик России Александр Гостев. Он сел за штурвал Су-35С и устроил настоящий одиночный танец в небе. Одной из самых запоминающихся и удивительных фигур, продемонстрированных Гостевым, стал «колокол». Во время выполнения этой фигуры самолет практически отвесно поднимается на большую высоту, а потом словно замирает, переходит в горизонтальный полет и с набором скорости через вираж уходит из пилотажной зоны. Еще одним эффектным моментом стал проход Су-35С на предельно малой скорости – всего 150-200 километров в час.

Затем, опровергая общепринятые законы физики, вступила пилотажная группа «Беркуты». Вертолеты Ми-28, на которых летают участники группы, единственные в мире машины этого типа, способные совершать мертвую петлю, и летчики в очередной раз это доказали.

Запоминающейся фигурой, которую показали «Беркуты», стал боевой разворот: вертолеты поднимаются с креном вверх, потом уходят в резкий правый вираж и после принимают бой либо наносят удар по земле.

Затем в небо взмыли «Стрижи» и «Русские витязи», по шесть самолетов от каждой группы. На многоцелевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29 с ювелирной точностью они выполнили фигуры группового и встречного пилотажа, а также продемонстрировали перевернутый полет.