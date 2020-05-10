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Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

Анна Касаткина
04:38 10.05.2020
В сообщении от 4 мая немецкий солдат спросил по радиосвязи, есть ли у кого сигареты и получил на это отрицательный ответ.
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
© Фото: GCHQ twitter

Великобритания опубликовала последние сообщения нацистов к 75-летию окончания Второй мировой войны. Они были перехвачены сотрудниками британской Правительственной школы кодов и шифров.

Так, в одном из посланий, датированном 7 мая 1945 года, лейтенант Кункель из спецслужбы ВВС Германии сообщает о том, что британские солдаты вошли в немецкий портовый город Куксхафен: «с этого момента прекращается весь радиосигнал - желаю вам всего наилучшего». В другом сообщении от 4 мая немецкий солдат с датского побережья спросил по радиосвязи, есть ли у кого сигареты и получил на это отрицательный ответ.

Ранее российские спецслужбы рассекретили уникальные материалы об освобождении концлагеря Освенцим. Об ужасах, которые пришлось пережить узникам, свидетельствуют допросы бывших охранников.

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