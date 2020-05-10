«Не позволим переписать историю»: посол РФ в США обратился к участникам видеоконференции «Бессмертного полка»

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов и сотрудники российского дипломатического представительства приняли участие в видеоконференции «Бессмертного полка» в США. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Соединенных Штатах Америки массовые мероприятия запрещены, и «Бессмертный полк» в своем привычном виде не стал исключением. Российский посол отметил, что никакие форс-мажорные обстоятельства не помешают отметить этот важнейший в мировой истории день.

«Победа была завоевана ценой колоссальных жертв, смертью храбрых пали лучшие из лучших», - цитирует ТАСС заявление Антонова, предложившего почтить память погибших минутой молчания.

Дипломат не обошел стороной и вклад в общую победу со стороны союзников по антигитлеровской коалиции, которые поддержали СССР в борьбе с фашизмом. Анатолий Антонов тепло отозвался о встрече союзных войск на Эльбе, которая стала историческим свидетельством единения народов мира ради всеобщей стабильности и благополучия.

«Нам так сегодня не хватает того боевого братства для борьбы с новыми вызовами и угрозами», - констатировал посол.

Антонов также напомнил о бесперспективности попыток переписать историю Второй Мировой войны и вычеркнуть из нее вклад советского народа, который вынес на своих плечах основные тяготы и горе лишений военного времени. Российский посол в Вашингтоне еще раз отметил, что Москва не позволит исказить правду и забыть те эпохальные и исторические дни.

В акции «Бессмертный полк» в США приняли участие более 20 американских городов. С приветственным словом к участникам обратились представители посольств ряда стран СНГ. Координаторы акции возложили цветы к мемориалам, посвященным павшим героям.