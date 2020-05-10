Петербуржцев обязали соблюдать режим самоизоляции до 31 мая

В Санкт-Петербурге продлили ограничения в рамках повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В пресс-службе администрации города уточнили, что в северной столице продолжается рост числа заболевших COVID-19. Одной из причин этого является низкий уровень соблюдения режима самоизоляции.

С 12 мая все жители Петербурга также обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах. На предприятиях, которые возобновят свою работу с этой даты, обязательны для соблюдения рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором.

В Санкт-Петербурге с 1 марта коронавирусом заразилось 6 990 человек, из них выздоровело 1 662 человека, 53 - умерли. Всего в России зарегистрировано 198 676 случаев инфицирования, по выздоровлению выписано 31 916 человек, погибли 1 827.