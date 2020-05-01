Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро

Российская национальная валюта заметно выросла за последний месяц в масштабах мирового финансового рынка.

Согласно данным Московской биржи, рубль в апреле увеличился на 5,3% по отношению к доллару и на 6,2% по отношению к евро.

Значения курсов американской и европейской валют после торгов четверга составили 74,40 рубля и 81,45 рубля соответственно.

Ранее, 29 апреля, доллар продемонстрировал рекордно низкое значение для периода с 14 апреля, составив 72,99 рубля.