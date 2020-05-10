Песни из окон и «Бессмертный полк» онлайн: как Россия отметила 9 Мая в режиме самоизоляции

Пандемия коронавируса и самоизоляция не помешали россиянам отметить День Победы. Военные песни исполняли с балконов, а Бессмертный полк прошел по всей стране в необычных форматах.

С окон и балконов от Москвы до Владивостока 9 мая неслись звуки главной песни Победы. Из своей квартиры исполнил ее и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Шествие Бессмертного полка в праздничный день прошло, в том числе, в режиме онлайн - имена и фамилии миллионов фронтовиков транслировали на больших мониторах. В Москве их можно было увидеть на Арбате, Тверской и ВДНХ, а также почти в каждом вагоне метро. О подвигах героев рассказали люди, которых любит и знает вся страна.

«Главное, чтобы мы сохранили суть, понимание, кого поздравляем и с чем. Если это единение позволит донести наши чувства до ветеранов - это замечательно», - отмечает актер Александр Носик.

Родители народного артиста России Олега Газманова прошли всю войну.

«Вернулись живыми, но не дожили до этого дня, когда мы празднуем 75-летие победы. В их честь я написал песню. Она называется "Бессмертный полк"», - говорит он.

В Кемеровской области появились пятиметровые портреты фронтовиков – это громкое спасибо от шахтеров. На БелАЗах вдоль одного из крупнейших в стране угольных разрезов они везут фотографии своих дедов и прадедов.