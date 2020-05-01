Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

Известная народная и эстрадная артистка Надежда Бабкина, накануне выписавшаяся из больницы после тяжелой болезни, рассказала о том, как проходило ее лечение.

Певица сообщила, что занимающиеся ее здоровьем специалисты показали высокий уровень профессионализма и провели эффективное лечение.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», - рассказала Бабкина в обращении к своим поклонникам в Instagram.

Кроме этого артистка отметила, что здравоохранение в столице находится на действительно высоком уровне. Бабкина поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и главу Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна за обеспечение такой работы системы, медиков – за лечение и внимание, а также своих близких и коллег – за поддержку в трудный момент.

Отдельную благодарность артистка выразила всем обеспокоенным ее самочувствием людям.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились!», - сказала она в соцсетях.

Певица была госпитализирована 6 апреля и объявила о своей скорейшей выписке в конце месяца - 28 апреля.

В медучреждении у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. В определенный момент состояние артистки было крайне тяжелым, и потребовалось подключить ее к ИВЛ и ввести в состояние искуственной комы. Позже она была переведена в обычную палату. Агент Бабкиной указывал, что тесты певицы на COVID-19 показывали отрицательный результат.