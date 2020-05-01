Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

Анна Берестовая
00:28 01.05.2020
Артистка была госпитализирована 6 апреля и объявила о скорейшей выписке из больницы 28 апреля.
Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Известная народная и эстрадная артистка Надежда Бабкина, накануне выписавшаяся из больницы после тяжелой болезни, рассказала о том, как проходило ее лечение.

Певица сообщила, что занимающиеся ее здоровьем специалисты показали высокий уровень профессионализма и провели эффективное лечение.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», - рассказала Бабкина в обращении к своим поклонникам в Instagram.

Кроме этого артистка отметила, что здравоохранение в столице находится на действительно высоком уровне. Бабкина поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и главу Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна за обеспечение такой работы системы, медиков – за лечение и внимание, а также своих близких и коллег – за поддержку в трудный момент.

Отдельную благодарность артистка выразила всем обеспокоенным ее самочувствием людям.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились!», - сказала она в соцсетях.

Певица была госпитализирована 6 апреля и объявила о своей скорейшей выписке в конце месяца - 28 апреля.

В медучреждении у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. В определенный момент состояние артистки было крайне тяжелым, и потребовалось подключить ее к ИВЛ и ввести в состояние искуственной комы. Позже она была переведена в обычную палату. Агент Бабкиной указывал, что тесты певицы на COVID-19 показывали отрицательный результат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.04.2020, 19:25
Собянин: Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости COVID-19
Дата30.04.2020, 14:49
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата30.04.2020, 14:05
Знаменосцы Победы: 75 лет назад над Рейхстагом водрузили штурмовой флаг
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:29 В стране и мире
В Свердловской области ввели обязательный масочный режим
01:09 В стране и мире
В Москве пройдет шестая широкомасштабная дезинфекция дорог
00:41 В стране и мире
Рубль в апреле вырос более чем на 5% к доллару и евро
00:28 В стране и мире
Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни
23:54 В стране и мире
Отключение горячей воды в Москве перенесли на июнь из-за режима самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Как хочешь, мы шьем флаги»: дочь Халдея рассказала, как появилось знамя с легендарного снимка
Видео
Черный дождь прошел в некоторых регионах России
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Ученые рассказали о влиянии кофе на ДНК
Видео
«Самое время бросить курить»: врач рассказал о пользе отказа от сигарет во время пандемии COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.