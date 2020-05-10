Российские специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых в Белграде

Российские специалисты войск РХБЗ продезинфицировали пансионат для пожилых людей в Белграде. Расчеты отработали в районе Звездара сербской столицы в рамках оказываемой помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Внутренние помещения геронтологического центра и примыкающую территорию обработали специальным спиртовым растровом.

К подобным учреждениям, в которых содержатся или проходят необходимое лечение пенсионеры – повышенное внимание. Из-за хронических заболеваний и ослабленного иммунитета, пожилые пациенты входят в группу риска и особенно тяжело переносят COVID-19.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 4 объекта в городах Белград и Врнячка-Баня. Всего обработаны более 180 объектов в 38 населенных пунктах республики, в том числе: более 371 зданий и сооружений, общей площадью более 1,68 миллиона квадратных метров, 69 участков дорог, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 пациентов, инфицированных коронавирусом.