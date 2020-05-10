Пожарный на отдыхе спас инвалида из горящего дома в Новосибирской области

В Новосибирской области 9 мая произошел пожар в жилом доме. Дмитрий Крупин - пожарный, но в тот день находился на законном выходном. О возгорании он узнал от соседа – загорелся дом, в котором проживал инвалид.

«Девятого мая я находился дома, не на дежурстве. Прибежал сосед, сказал, что у соседа в доме №16 задымление», - рассказал Дмитрий.

Крупин сразу же отправился к месту происшествия, вызвав пожарную бригаду по дороге. Но ситуация оказалась серьезной и не терпела промедления – дом был полностью в дыму.

Решение командир отдельного пожарного поста пожарной части принял молниеносно - не дожидаясь приезда коллег, без защитной экипировки он вошел в горящий дом и вынес погорельца.

«Увидел, что сильное задымление. Наклоняясь, по полу я пролез в комнату - знал, что там инвалид первой группы», - описал он произошедшее.

Пожарный быстро эвакуировал жильца на свежий воздух, затем вытащил инвалидное кресло, у которого горели кожаная подушка и покрывало, и залил это все водой.

Мужчина выжил. Приехавшие вместе с пожарными медики госпитализировали его. Что же касается Дмитрия - сейчас ГУ МЧС по Новосибирской области решает вопрос о награждении героя.